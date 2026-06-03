Al Parco si corre l' Admorun

Il 6 giugno si terrà nel Parco di Monza la corsa Admorun, organizzata dall'Associazione donatori midollo osseo. L’evento coinvolge i partecipanti in una corsa notturna sotto le stelle, che combina sport e solidarietà. La manifestazione mira a promuovere la donazione di midollo osseo e a sensibilizzare sull'importanza di questa pratica. La corsa si svolge in un contesto naturale e si propone di raccogliere fondi per le attività dell’associazione.

Correre sotto le stelle nel cuore del Parco di Monza e vivere una serata che lascia il segno. Torna il 6 giugno Admorun, la corsa organizzata da Admo (Associazione donatori midollo osseo) che non è solo una corsa ma è energia, sorrisi e la possibilità concreta di salvare una vita. Durante. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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