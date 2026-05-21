Sì al mega parco fotovoltaico I residenti si devono arrendere

È stato confermato che il progetto di un grande parco fotovoltaico nel Triangolone, l’area agricola più estesa del territorio e luogo di memoria, potrà essere realizzato. La decisione, prevista da tempo, ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e i rappresentanti locali, che si devono rassegnare all’installazione. Per ora, l’approvazione definitiva permette di procedere con i lavori, lasciando comunque un senso di rammarico tra chi avrebbe preferito tutelare l’area agricola e il suo valore storico.

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Un esito che era atteso, ma che lascia comunque l’amaro in bocca in Comune e tra i cittadini, che, almeno per il momento, dovranno arrendersi all’idea che il campo agrivoltaico nel Triangolone, ultimo polmone agricolo del paese e luogo della memoria, si potrà fare. L’iter amministrativo di valutazione della richiesta della società Enc srl di Roccella Ionica (Reggio Calabria) si è conclusa in questi giorni in Provincia con il via libera alla realizzazione del maxi impianto per la produzione di energia elettrica rinnovabile nel pratone. Le speranze che l’autorizzazione fosse negata erano poche dato il quadro normativo ampiamente concessivo. Erano stati quasi 2mila nei mesi scorsi a sottoscrivere la petizione per chiedere di salvaguardare il Triangolone e che il progetto del parco agrivoltaico fosse bloccato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sì al mega parco fotovoltaico . I residenti si devono arrendere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Fermiamo il mega parco fotovoltaico". E parte la petizione onlineTutta l’opposizione contraria alla richiesta avanzata da un’azienda per installare un impianto fotovoltaico di circa 45 ettari in contrada Marignano,... Leggi anche: Mega parco fotovoltaico. Altra protesta del comitato: "Ora tagliateci anche noi" Domande & Risposte - Megathread Settimanale! Si prega di usare questo post per chiedere qualsiasi domanda su Pokemon GO che desiderate! reddit Roma, parco della Mistica pronto a diventare il secondo polmone verdeRoma punta sul parco della Mistica: 75 ettari verdi tra Alessandrino e Centocelle per il secondo parco più grande della Capitale. siviaggia.it Legambiente dice sì al parco eolico: Ma così si danneggia il territorioIl Comune di Caldarola e la coalizione ambientale Tess continuano la battaglia contro il mega parco eolico, progetto di una multinazionale norvegese. L’ente sta lottando da tempo per un caso analogo a ... ilrestodelcarlino.it