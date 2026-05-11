Podismo | alla Rossini Corre è festa per il GP Parco Alpi Apuane
Sabato 9 maggio si è svolta a Pappiana, nel comune di San Giuliano Terme, la tappa del Criterium Podistico Toscano chiamata Rossini Corre. La gara, su un percorso di 10 km, ha visto una doppietta vincente del GP Parco Alpi Apuane, che ha conquistato sia la categoria maschile che quella femminile. L'evento si è svolto nel tardo pomeriggio, attirando numerosi partecipanti e spettatori lungo il percorso.
Doppietta del GP Parco Alpi Apuane alla Rossini Corre, la nuova tappa del Criterium Podistico Toscano che si è disputata nel tardo pomeriggio di sabato 9 maggio a Pappiana (San Giuliano Terme) sulla distanza di 10 km. Una prova incerta fino alla fine perché Gabriele Benedetti e Samuele Oskar.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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