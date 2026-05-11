Podismo | alla Rossini Corre è festa per il GP Parco Alpi Apuane

Sabato 9 maggio si è svolta a Pappiana, nel comune di San Giuliano Terme, la tappa del Criterium Podistico Toscano chiamata Rossini Corre. La gara, su un percorso di 10 km, ha visto una doppietta vincente del GP Parco Alpi Apuane, che ha conquistato sia la categoria maschile che quella femminile. L'evento si è svolto nel tardo pomeriggio, attirando numerosi partecipanti e spettatori lungo il percorso.

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