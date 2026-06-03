Al palazzo Marchesale Libro Aperto sulla legalità con Roberto Tanisi
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MATINO - Prosegue a Matino il percorso di “Libro Aperto”, il progetto della Cooperativa sociale Indisciplinati che promuove la lettura come pratica di comunità, partecipazione e cittadinanza attiva. Domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 18.45, presso Palazzo Marchesale, in piazza San Giorgio, a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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