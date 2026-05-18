Il Re Leone Un libro aperto al Villoresi

Al teatro Villoresi di Monza si terrà un evento dedicato ai più giovani, con un appuntamento che vede protagonista Simba e gli altri personaggi del Re Leone. L'iniziativa, organizzata da ragazzi e pensata per il pubblico adolescente, offre un pomeriggio di intrattenimento e svago. L'ingresso è aperto a tutti e l’evento si svolgerà nel rispetto delle eventuali normative vigenti. La partecipazione è rivolta a chi desidera trascorrere alcune ore in compagnia, immerso nel mondo di questa celebre storia.

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Appuntamento con Simba e i con tutti i suoi amici al teatro Villoresi di Monza, per un pomeriggio di divertimento in compagnia organizzato dai ragazzi per i ragazzi. I bambini delle classi quinte della scuola primaria Salvo D’Acquisto oggi alle 15 saranno in scena con lo spettacolo “Hakuna Matata“, liberamente tratto da “Il Re Leone“. Di nuovo lunedì 25, alle 15.30, riproporranno lo spettacolo i loro amici delle quarte della scuola Anzani, Istituto comprensivo Correggio (60 bambini), in un passaggio del testimone molto speciale. Alla regia Laura Maciocia, insegnante della scuola Salvo D’Acquisto a riposo, che porta avanti nella sua scuola il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Re Leone. Un libro aperto al Villoresi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il KPop delle ’Huntrix’. L’onda coreana al VilloresiIl fenomeno di cultura sudcoreana KPop continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo e arriva anche a Monza, al teatro Villoresi, con KPop... Il tempo e la storia. Torna ’Libro Aperto’Sta uscendo il primo volume del 2026, il numero 124, della serie nazionale di Libro Aperto, la rivista esclusivamente culturale diretta da Antonio... @Pontifex_es @realDonaldTrump @JDVance @MELANIATRUMP PAPA LEONE XVI E'BUONO , COLTO, HA ESPERIENZA E AMABILITA'. LO PUO' OFFENDERE SOLO CHI SI CONSIDERA UN RE SUPERIORE, COME IL NEMICO BICORNE. x.com [Spoiler TWOW] Stai scrivendo un libro sul folklore dei Westerosi dalla prospettiva di un accademico Yi Tish, quali voci ed esagerazioni hai sentito e scrivi? reddit Il re leone. Un libro aperto al VilloresiAppuntamento con Simba e i con tutti i suoi amici al teatro Villoresi di Monza, per un pomeriggio di ... msn.com