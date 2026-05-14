Maggio aperto | Roberto Prosseda inaugura i concerti al fortepiano dell’Accademia Cristofori

Il musicista Roberto Prosseda ha aperto la stagione di concerti al fortepiano presso l’Accademia Cristofori di Firenze. L’evento si è svolto giovedì 14 maggio alle 20 nella Sala Orchestra del Teatro del Maggio, una piccola sala che ha accolto il pubblico presente. La serata ha visto l’esecuzione di brani classici alla presenza di appassionati e appassionate di musica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ciascuno dei cinque interpreti è stato difatti invitato a ideare un programma suggestivo che renda omaggio alla propria cultura musicale o a una specifica tradizione nazionale: l’obiettivo è trasformare ogni concerto in una sorta di “ritratto musicale”, in cui repertorio, stile e strumento storico interagiscono per offrire al pubblico una prospettiva vivida e autentica sulla musica europea del XIX secolo. Come ha sottolineato il presidente dell’Accademia, Mauro Campus, “il programma si muove con naturale eleganza attraverso un ampio repertorio, restituendo alle composizioni in programma la loro concreta dimensione storica, ossia la possibilità di ascoltarle sugli strumenti per i quali sono state concepite”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - “Maggio aperto”: Roberto Prosseda inaugura i concerti al fortepiano dell’Accademia Cristofori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al via i concerti dell’Accademia del FortepianoSi rinnova anche quest’anno la collaborazione tra il Teatro del Maggio e l’Accademia Bartolomeo Cristofori. Germania, al pianista Roberto Prosseda il premio Imca per l’album War SilenceIl pianista Roberto Prosseda sarà il 18 marzo a Bamberga, in Germania, per ricevere il premio discografico Imca per l’ album War Silence – Rare... Temi più discussi: Prende avvio il ciclo di concerti al fortepiano dell'Accademia Bartolomeo Cristofori; Landscapes: recital pianistico di Roberto Prosseda; Al via i concerti dell’Accademia del Fortepiano; Primo libro di canzoni per sognare: Roberto Olzer in concerto a Terno d’Isola. Festival del Maggio/Maggio aperto: domani, 14 maggio nella sala Orchestra, alle 20, prende avvio con Roberto Prosseda il ciclo di concerti al fortepiano dell'Accademia Bartolomeo Cristofori x.com Maggio aperto: Roberto Prosseda inaugura i concerti al fortepiano dell’Accademia CristoforiFortepiano Stein FIRENZE - Giovedì 14 maggio alle 20, nella Sala Orchestra del Teatro del Maggio (piccola sala dall'ottima acustica), è in programma ... firenzepost.it Elio e Roberto Prosseda portano la musica seria a teatroAppuntamento d’eccezione, al Teatro Zancanaro di Sacile, per una serata in esclusiva regionale, promossa dal Distretto culturale del pianoforte, diretto dal maestro Davide Fregona, che lunedì 5 maggio ... ilgazzettino.it