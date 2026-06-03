Al Museo dell'Ecologia si svolge una giornata dedicata alle api, con attività educative e dimostrazioni sul loro ruolo ambientale. L'evento si concentra sulla promozione della sostenibilità e sull'importanza delle api per gli ecosistemi. Durante il pomeriggio vengono illustrate le caratteristiche delle api, il loro comportamento e le tecniche di apicoltura. L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulla protezione delle api e sulla tutela della biodiversità.

Una domenica pomeriggio all’insegna della sostenibilità, della meraviglia e dell’apprendimento attivo. In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, il Museo di Ecologia e il Ceas del Comune di Cesena invitano tutte le famiglie, i cittadini e i piccoli curiosi a partecipare a un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Talk biodiversi 2025-2026 | Alla scoperta della foca monaca mediterranea

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Un viaggio nel mondo delle api": laboratorio per bambini sulla biodiversità al museo La Civitella di Chieti

Visite guidate alla scoperta delle necropoli, delle chiese e del museo archeologico di TuscaniaL'ufficio turistico di Tuscania ha annunciato nuove visite guidate che permetteranno di esplorare le necropoli, le chiese e il museo archeologico...

Temi più discussi: Al Museo dell'Ecologia una giornata alla scoperta del magico mondo delle api; Custodi della biodiversità: al Museo dell’Ecologia di Cesena una domenica a tu per tu con le api; Arte contemporanea in Val Gardena: al via la Biennale Gherdëina; AgriKids, 700 bambini alla maxi fattoria Zero spreco a San Zeno: educazione alimentare e sostenibilità.

Custodi della biodiversità: al Museo dell’Ecologia di Cesena una domenica a tu per tu con le api x.com

Custodi della biodiversità: al Museo dell’Ecologia di Cesena una domenica a tu per tu con le apiC’è un intero microcosmo che lavora silenziosamente per la salute del nostro pianeta, e i cittadini di tutte le età sono invitati a scoprirlo da vicino. Il Museo di Ecologia e il Ceas del Comune di Ce ... forli24ore.it

Dall'alto, il centro di Los Angeles è solo una piccola frazione della vasta regione metropolitana della Grande Los Angeles. reddit

Una nuova gestione al Museo dell’EcologiaIl Museo dell’Ecologia, fin qui gestito dall’Associazione Orango, cambia i responsabili della sua conduzione: dal 1° gennaio, fino al 31 marzo sarà la Cooperativa Atlantide a prendersene cura, ... ilrestodelcarlino.it