Visite guidate alla scoperta delle necropoli delle chiese e del museo archeologico di Tuscania

L'ufficio turistico di Tuscania ha annunciato nuove visite guidate che permetteranno di esplorare le necropoli, le chiese e il museo archeologico della città. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Archeoares e mira a far conoscere ai visitatori i siti storici più rilevanti di questa località. Le escursioni sono aperte a chiunque voglia approfondire la conoscenza del patrimonio archeologico e architettonico locale.

L'ufficio turistico di Tuscania, in collaborazione con Archeoares, organizza nuove visite guidate alla scoperta delle necropoli della città. Il primo appuntamento è fissato per domenica 26 aprile, alle ore 15, ed è dedicato alla visita delle basiliche e del centro storico di Tuscania. A seguire è.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Perugia, a Pasquetta visite guidate e laboratori alla scoperta delle tradizioni della cittàMostre, visite guidate, laboratori e folklore per una Pasquetta all'insegna delle tradizioni. Al Museo archeologico dell'antica Allifae visite guidate gratis per le donne sul tema "Il ruolo sociale della donna sannita"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alla scoperta del maglio; Eventi – martedì 21 Aprile 2026; Alla scoperta della Fortezza di Castrocaro e Palazzo Pretorio nel weekend della Liberazione; Una notte al Museo: Visita guidata notturna nella Casa Museo Wunderkammer. Nel Golfo Dianese tornano gli ‘Incontri di Primavera’ della Communitas Diani: visite guidate gratuite a Diano San Pietro e San Bartolomeo al MareDiano San Pietro e San Bartolomeo al Mare si preparano ad accogliere gli ‘ Incontri di Primavera 2026 ‘ promossi dall’Associazione Communitas Diani, un appuntamento dedicato alla scoperta del patrimon ... rivieratime.news Alla scoperta della Pontremoli baroccaDue giorni di visite guidate alla scoperta di dieci luoghi fra dimore storiche, chiese, giardini, dipinti, sculture, architetture e affreschi ... corrierefiorentino.corriere.it Pavia, città dei cammini Le parole che camminano Visite guidate lungo i cammini che attraversano la città Dieci camminate per scoprire Pavia attraverso i suoi itinerari storici, religiosi e culturali. Un viaggio fatto di passi e parole, per riscoprire il patrimonio n - facebook.com facebook