Un viaggio nel mondo delle api | laboratorio per bambini sulla biodiversità al museo La Civitella di Chieti
Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 17, al museo archeologico La Civitella, a Chieti, prenderà il via "BEE-O-DIVERSITY – Un viaggio nel mondo delle api", un evento didattico e creativo volto a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della biodiversità.L'appuntamento farà fare ai. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Elle renaît ! Elle croyait qu'il supplierait à genoux, mais il partit sans se retourner!
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