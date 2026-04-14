Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | chi potrà inserirsi ordine di assunzione quanti candidati ancora presenti in graduatoria LO SPECIALE
Sono stati pubblicati gli elenchi regionali per il ruolo dei docenti destinati all’anno scolastico 202627. Questi elenchi stabiliscono l’ordine di assunzione e indicano quanti candidati sono ancora presenti in graduatoria. La novità principale riguarda proprio l’istituzione di questi elenchi, che regolano le procedure di inserimento nel personale docente per il prossimo ciclo scolastico.
Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è in corso di pubblicazione, avendo ricevuto il parere del CSPI. Nelle prossime settimane sarà possibile presentare domanda di inserimento. La BOZZA del decreto. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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