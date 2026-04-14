Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | chi potrà inserirsi ordine di assunzione quanti candidati ancora presenti in graduatoria LO SPECIALE

Sono stati pubblicati gli elenchi regionali per il ruolo dei docenti destinati all’anno scolastico 202627. Questi elenchi stabiliscono l’ordine di assunzione e indicano quanti candidati sono ancora presenti in graduatoria. La novità principale riguarda proprio l’istituzione di questi elenchi, che regolano le procedure di inserimento nel personale docente per il prossimo ciclo scolastico.