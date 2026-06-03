al complesso del carmine a firenze apre la sala vanni

Notizia in breve

Nel complesso del Carmine a Firenze è stata inaugurata la sala Vanni, un nuovo spazio dedicato alle visite. La struttura si trova nel cuore del complesso e sarà aperta al pubblico. L'apertura della sala Vanni rappresenta un ampliamento delle aree visitabili all’interno del complesso. La sala è accessibile ai visitatori e si inserisce tra le nuove iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e artistico della zona. La data di apertura è fissata al 3 giugno 2026.