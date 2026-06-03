Al complesso del Carmine a Firenze apre la sala Vanni
Nel complesso del Carmine a Firenze è stata inaugurata la sala Vanni, un nuovo spazio dedicato alle visite. La struttura si trova nel cuore del complesso e sarà aperta al pubblico. L'apertura della sala Vanni rappresenta un ampliamento delle aree visitabili all’interno del complesso. La sala è accessibile ai visitatori e si inserisce tra le nuove iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e artistico della zona. La data di apertura è fissata al 3 giugno 2026.
Firenze, 3 giugno 2026 – Un nuovo spazio si apre alla visita nel cuore del complesso del Carmine, a Firenze: dal 7 giugno al 31 agosto, grazie alla collaborazione con l'associazione Musicus Concentus, i visitatori della Cappella Brancacci potranno accedere anche alla sala Vanni, il grande refettorio seicentesco dell'antico convento carmelitano oggi utilizzato come auditorium. L'apertura sperimentale, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, prenderà il via il 7 giugno in occasione della domenica metropolitana, la giornata che consente ai residenti della Città Metropolitana di Firenze di visitare gratuitamente i musei civici fiorentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Cappella Brancacci e S. Maria del Carmine, il percorso museale si arricchisce
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