Pagani | la sala del Centro Sociale intitolata al regista Carmine Califano

Il Comune di Pagani ha deciso di intitolare la sala teatro del Centro Sociale al regista Carmine Califano. L’evento si terrà martedì 31 marzo alle ore 19.00, quando si svolgerà la cerimonia ufficiale di dedicazione. La sala, quindi, sarà rinominata in suo onore e il momento prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

Martedì 31 marzo la cerimonia in memoria del fondatore del Collettivo Acca. Previste brevi esibizioni teatrali Martedì 31 marzo, alle ore 19.00, il Comune di Pagani intitolerà la sala teatro del locale Centro Sociale alla memoria del maestro e regista Carmine Califano. Il provvedimento è stato assunto dall'amministrazione per riconoscere e istituzionalizzare i decenni di attività culturale, formativa e sociale svolta dall'artista sul territorio. La delibera, curata dall'assessore alla cultura Valentina Oliva su proposta della Pro Loco presieduta da Antonio Avigliano, si inserisce nel piano dell'Amministrazione De Prisco per la valorizzazione storica locale, con il fine di tramandare l'operato di "chi ha arricchito la comunità". 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pagani: la sala del Centro Sociale intitolata al regista Carmine Califano Articoli correlati Auditorium di Pagani: sala teatro intitolata al maestro Franco PintoIl 28 febbraio alle 18 lo svelamento della targa dedicata al docente scomparso in agosto. Sansepolcro, intitolata all’assistente sociale Letizia Marina Sultana la sala riunioni del distretto sanitarioArezzo, 11 marzo 2026 – Un momento di ricordo e gratitudine per una professionista che ha lasciato un segno profondo nella comunità e tra i colleghi.