Bianco dal vivo in Sala Vanni con Camaleonte

In Sala Vanni, Bianco si esibirà dal vivo con il concerto “Camaleonte”, inserito nella programmazione del Musicus Concentus e realizzato in collaborazione con La Fabbrica Live. L’artista rappresenta una delle figure più riconoscibili del nuovo cantautorato italiano, con una carriera caratterizzata da una coerenza stilistica evidente. La serata rientra nel programma dedicato alla canzone d’autore, con un focus sulla musica dal vivo e le interpretazioni dell’artista.

La canzone d’autore torna al centro della programmazione del Musicus Concentus con il concerto - realizzato in collaborazione con La Fabbrica Live - di Bianco, protagonista di una delle traiettorie più coerenti e riconoscibili del nuovo cantautorato italiano. Sabato 18 aprile alle ore 21.15, alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Alberto Bianco torna con Camaleonte: un album scritto senza alibiQuel che colpisce quando parli con Alberto Bianco non è tanto quello che dice, ma quello che sceglie di lasciare fuori.

Avanguardia e ricerca in Sala Vanni. Musicus Concentus, stagione al via"È un onore sostenere questa istituzione ormai storica che porta a Firenze una ventata di innovazione e di novità spaziando dal rock al jazz alla...