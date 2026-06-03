Lo storico ristorante San Valentino, situato sulla Provinciale 2 tra Tagliata e Luzzara, chiude le sue porte dopo molti anni di attività. I proprietari hanno deciso di prendersi un periodo di riposo e hanno annunciato di voler cedere l’attività a un giovane collega interessato a continuare la gestione. La decisione di chiudere il locale segna la fine di un’epoca per il ristorante, noto per il suo ruolo nella ristorazione locale.

Dopo una vita nella ristorazione, hanno deciso di prendersi un po’ di riposo. Sognavano di affidare la loro ’creatura’, il Ristorante San Valentino, sulla Provinciale 2 fra Tagliata e Luzzara, a qualche giovane collega con intenzione di proseguire l’attività. Ma dopo una lunga ricerca, si sono dovuti arrendere. E così quella del 29 giugno sarà l’ultima sera al servizio dei clienti dello storico ristorante gestito dal 1999 dai fratelli Francesco e Vincenzo De Lorenzo con le rispettive mogli, le sorelle Antonietta e Annunziata Giordano. "Avremmo preferito vedere il ristorante proseguire la sua attività – confidano i due fratelli – ma purtroppo non sarà così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al capolinea lo storico ristorante San Valentino

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