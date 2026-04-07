Addio al bar dei Cesaroni | lo storico locale di Garbatella diventerà un ristorante

Lo storico bar dei Cesaroni a Garbatella chiuderà i battenti nei prossimi giorni, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione della serie televisiva. Al suo posto aprirà un ristorante chiamato

A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione della serie tv, chiude lo storico Bar dei Cesaroni alla Garbatella: al suo posto arriva l’osteria 'Garbata e Bella'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cesaroni, il bar della Garbatella diventa un ristorante: è la fine di un’eraLo storico locale della Garbatella che ha ospitato la bottiglieria Cesaroni adesso diventerà un'osteria, ma non ci sarà alcun riferimento alla serie...

Leggi anche: Garbatella saluta "il bar dei Cesaroni": arriva una nuova gestione

Temi più discussi: Addio al Bar dei Cesaroni: finisce un simbolo romanista della Garbatella; Il bar dei Cesaroni chiude e diventa un ristorante, addio allo storico set della Garbatella; Il bar dei Cesaroni diventa ristorante: addio allo storico set della Garbatella; Cesaroni il bar della Garbatella diventa un ristorante | è la fine di un’era.

Chiude il bar dei Cesaroni: l’iconico set alla Garbatella diventerà un’osteria (mentre sta per tornare la fiction in tv)Il bar dei Cesaroni alla Garbatella cambia gestione e diventa un’osteria. Addio al set della fiction, mentre sta per tornare la serie. greenme.it

«Bar dei Cesaroni», nuova gestione per lo storico locale a Garbatella. Fabrizio Mantini: «Papà ha passato la mano. Il locale chiude ma la sua anima resisterà»Si apre una nuova era per un locale, sede anche dello storico Roma club Garbatella, che negli anni era diventato simbolo di un quartiere popolare diventato ormai di moda ... roma.corriere.it

Addio a Graziella, morta a 43 anni dopo aver perso i gemelli: il dramma di Pasquetta - facebook.com facebook

Il mistero del biglietto di addio x.com