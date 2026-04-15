Giangilberto Monti al Teatro Verdi di Milano con Milano Republic | viaggio tra cabaret e canzone d’autore

Dal 15 al 18 aprile 2026, il Teatro Verdi di Milano ospita lo spettacolo “Milano Republic – due cantastorie dal Santa Tecla allo Zelig” con Giangilberto Monti. L’evento si svolge alle ore 20.30 e vede la presenza del cantautore e pianista Davide Zilli, che accompagna l’attore nel viaggio tra cabaret e canzone d’autore. La rappresentazione ripercorre la storia e le atmosfere della scena musicale milanese.

Dal 15 al 18 aprile 2026, alle ore 20.30, il Teatro Verdi di Milano ospita Giangilberto Monti, protagonista dello spettacolo “Milano Republic – due cantastorie dal Santa Tecla allo Zelig”, affiancato dal pianista e cantautore Davide Zilli. Un appuntamento che si inserisce nel solco del teatro-canzone e che promette di accompagnare il pubblico in un viaggio tra musica, memoria e racconto, rendendo omaggio ai luoghi simbolo del cabaret milanese. Un viaggio nella storia del cabaret milanese. Sul palco del Teatro Verdi prende forma uno spettacolo che intreccia canzoni e aneddoti, ripercorrendo la storia della comicità e della canzone d’autore dagli anni Settanta fino ai giorni nostri.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Giangilberto Monti al Teatro Verdi di Milano con “Milano Republic”: viaggio tra cabaret e canzone d’autore GianGilberto Monti racconta “Voci Ribelli”: un album tra viaggio, memoria e urgenza artisticaC’è un’idea di ribellione che non coincide soltanto con la contestazione, ma con il modo in cui si attraversa il tempo, si osserva il mondo e si... Leggi anche: Stefano Accorsi a Salerno con "Nessuno": il viaggio di Ulisse al Teatro Verdi Temi più discussi: Dal 15 aprile al 18 aprile GIANGILBERTO MONTI, al Teatro Verdi di Milano, presenta lo spettacolo MILANO REPUBLIC – DUE CANTASTORIE DAL SANTA TECLA ALLO ZELIG. In chiusura, l'esecuzione di alcuni brani del suo nuovo album VOCI RIBELLI; Che musica Milano, da mercoledì 15 al Teatro Verdi; Zelig Republic: il libro che racconta i 40 anni del cabaret che ha rivoluzionato la comicità italiana; Zelig Republic | il libro che racconta i 40 anni del cabaret che ha rivoluzionato la comicità italiana. Giangilberto Monti e Davide Zilli in Milano Republic: due cantastorie dal Santa Tecla allo ZeligDa mercoledì 15 a sabato 18 aprile 2026 alle ore 20.30 il Teatro Verdi di Milano (via Pastrengo 16) ospita lo spettacolo Milano Republic: due cantastorie dal Santa Tecla allo Zelig, di e con Giangilbe ... mentelocale.it Giangilberto Monti, Voci ribelli: Le mie canzoni da mondi diversiUscito venerdì scorso, il nuovo album di Giangilberto Monti Voci ribelli trova narrazione domani, ore 18.30, alla Feltrinelli di Corso Genova per voce dello stesso chansonnier e scrittore milanese ... ilgiorno.it #livepop di giovedi' 26 marzo con le canzoni di "Voci ribelli" di Giangilberto Monti. Per (ri)ascoltare la serata: https://www.radiopopolare.it/puntata/popolare-livepop/livepop_26_03_2026_21_30 - facebook.com facebook