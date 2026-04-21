Aperitivo con le donne del vino al Caffè Dante Bistrot di Verona | ospite Tracy Eboigbodin
Giovedì 23 aprile alle 18.30 nuovo appuntamento di "Aperitivi con le Donne del Vino" al Caffè Dante Bistrot di Verona. Tre produttrici venete, tre etichette d'eccellenza e l'ospite speciale Tracy Eboigbodin, vincitrice di MasterChef 2023, per una serata tra cultura e degustazioni. Al Caffè Dante.🔗 Leggi su Veronasera.it
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