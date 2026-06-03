Al Bano è stato escluso dal concerto per gli ottant’anni della Repubblica. Il cantante ha commentato dicendo che sarebbe stato una buona idea invitarlo, ma si sono dimenticati di lui. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni dell’esclusione o alla presenza degli altri artisti. La sua assenza è stata confermata dallo stesso artista, che ha espresso il suo disappunto.

Tra i grandi assenti, però, c'era proprio il cantante pugliese, che poche ore prima della manifestazione, ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, aveva commentato: «Se sarò al concerto per gli 80 anni della Repubblica voluto da Sergio Mattarella? No, sarò a Vasto, ma sarebbe stata una buona idea invitarmi. Evidentemente però l'ho pensato solo io, non gli organizzatori. Si sono dimenticati di me, che ci posso fare», ha dichiarato Al Bano. Nel corso dell'intervista, il cantante - che nelle ultime settimane è tornato sotto i riflettori anche per le dichiarazioni e le repliche incrociate con l'ex moglie Romina Power, che hanno coinvolto anche le figlie Romina Jr. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Al Bano escluso dal concerto per gli ottant’anni della Repubblica: «Sarebbe stata una buona idea invitarmi, ma si sono dimenticati di me»

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Who are uHe never claimed her as his wife—until she lost her memory, and he regretted it.

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