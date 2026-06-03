Al Bano accusa di essere stato escluso dal concerto del 2 giugno | Si sono dimenticati di me

Da cultweb.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Bano ha dichiarato di essere stato escluso dal concerto del 2 giugno dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana. L’evento era stato organizzato dal Presidente della Repubblica e si è tenuto in quella data, ma il cantante ha affermato di essere stato dimenticato e di non aver partecipato all’appuntamento.

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Al Bano non ha partecipato al concerto organizzato per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana, evento voluto dal Presidente Sergio Mattarella per il 2 giugno. Il cantante di Cellino San Marco ha rivelato di non aver ricevuto alcun invito, senza nascondere il disappunto per quella che lui considera una dimenticanza degli organizzatori: “ Sarebbe stata una buona idea invitarmi. Evidentemente però l’ho pensato solo io, non gli organizzatori. Si sono dimenticati di me, che ci posso fare “, ha dichiarato l’artista durante un’intervista a Rai Radio1, ospite della trasmissione “Un Giorno da Pecora” condotta da Nancy Brilli e Giorgio Lauro, andata in onda prima del concerto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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© Cultweb.it - Al Bano accusa di essere stato escluso dal concerto del 2 giugno: “Si sono dimenticati di me”
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