Al Bano Carrisi ha dichiarato di essersi sentito dimenticato dopo essere stato escluso dal concerto del 2 giugno dedicato agli 80 anni della Repubblica. Il cantante ha espresso il suo disappunto pubblicamente, affermando di non essere stato invitato all’evento. La partecipazione all’evento era prevista come parte delle celebrazioni ufficiali, ma Al Bano non ha preso parte alla manifestazione. La sua assenza ha suscitato commenti tra i fan e i media.

Al Bano Carrisi non ci sta e commenta la sua esclusione dal concerto per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Il cantante infatti non è stato invitato al maxi evento in cui erano presenti numerosi artisti. Al Bano escluso dal concerto del 2 giugno. Il 2 giugno su Rai Uno è andato in onda un evento con tantissimi personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della musica. I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum ha avuto luogo in Piazza del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tantissimi gli ospiti che sono intervenuti, portando sul palco musica, monologhi e letture, da Luca Zingaretti a Carolina Crescentini, passando per Gianni Morandi e Annalisa, sino a Paola Cortellesi, protagonista di uno straordinario discorso sul voto delle donne. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano assente al concerto del 2 giugno: “Si sono dimenticati di me”

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Al Bano accusa di essere stato escluso dal concerto del 2 giugno: “Si sono dimenticati di me”Al Bano ha dichiarato di essere stato escluso dal concerto del 2 giugno dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana.

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