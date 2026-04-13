L’ex arbitro e opinionista ha espresso forti critiche riguardo alla decisione di assegnare un rigore al Como durante la partita contro l’Inter. Secondo Cesari, al momento della revisione al VAR non si sarebbe effettuato un controllo accurato per verificare se si trattasse o meno di un fallo. La sua opinione si basa su quanto visto durante l’episodio, che ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

di Alberto Petrosilli Cesari, ex arbitro e noto opinionista, ha criticato duramente la decisione di assegnare il rigore al Como: le dichiarazioni. Il convulso finale di Como-Inter, sfida conclusasi 3-4 in favore dei nerazzurri di Cristian Chivu, continua a far discutere per il calcio di rigore assegnato ai lariani nel finale del match. Negli studi di Pressing, l’ex arbitro Graziano Cesari ha espresso un giudizio durissimo sulla gestione dell’episodio da parte della terna arbitrale e della sala video, definendo “folle” quanto accaduto al Sinigaglia. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Sono molto stizzito perché quando ci sono errori così grossolani e ci sono i mezzi tecnologici per evitarli, è una follia.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cesari e il rigore in Como Inter: «Errore grossolano, al VAR si sono dimenticati di controllare se fosse fallo. Sono stizzito perchè…»

Rigore negato all’Inter, Cesari: “È facilissimo da vedere al Var, si chiama sudditanza psicologica”. Bergonzi: “Quello di Ricci è fallo di mano”A Dazn l’episodio è stato liquidato frettolosamente, senza nemmeno chiamare in causa Luca Marelli.

Ravezzani sul rigore assegnato all’Atalanta: «A parti invertite avrebbero gridato allo scandalo se non fosse stato assegnato. Cesari e Spalletti si sono superati»di Redazione JuventusNews24Ravezzani critica duramente Cesari e Spalletti per le proteste sul rigore assegnato all’Atalanta.