L' Akragas cade a Serradifalco ora testa alla semifinale di Coppa contro il Priolo
L'Akragas ha subito una sconfitta per 1-0 a Serradifalco, interrompendo una serie di nove vittorie consecutive. La partita si è giocata mentre la squadra si preparava già alla semifinale di Coppa Italia di mercoledì contro il Priolo. La sconfitta ha influenzato la prestazione generale, lasciando la squadra con il morale compromesso in vista dell’impegno successivo.
L'Akragas perde 1-0 a Serradifalco e interrompe la striscia di nove vittorie consecutive. Una sconfitta che arriva in una gara giocata con la testa già rivolta alla semifinale di Coppa Italia di mercoledì contro il Priolo.Primo tempo senza reti, poi all'11' della ripresa il gol di Castrillo con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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