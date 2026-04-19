L' Akragas cade a Serradifalco ora testa alla semifinale di Coppa contro il Priolo

L'Akragas ha subito una sconfitta per 1-0 a Serradifalco, interrompendo una serie di nove vittorie consecutive. La partita si è giocata mentre la squadra si preparava già alla semifinale di Coppa Italia di mercoledì contro il Priolo. La sconfitta ha influenzato la prestazione generale, lasciando la squadra con il morale compromesso in vista dell’impegno successivo.