Il sorteggio per la semifinale di Coppa Italia scrive una chiusura da brividi | sarà duello Akragas-Priolo

Il sorteggio per la semifinale di Coppa Italia di Promozione ha sancito un incontro tra Akragas e Priolo, due squadre che si sono già affrontate nel campionato. La sfida tra le due compagini rappresenta un ulteriore capitolo di una serie di confronti già avvenuti in passato. Le due squadre si preparano ora ad affrontarsi nuovamente in una partita decisiva per la competizione.

Non basta il serrato testa a testa in campionato. Akragas e Priolo si ritroveranno di fronte anche nella semifinale di Coppa Italia di Promozione, in quello che si annuncia come un altro capitolo di una sfida ormai infinita.Il sorteggio si è svolto questa mattina nella sede del comitato regionale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Coppa Italia, Orlandina-Akragas: Casucci scaccia l’incubo e garantisce la qualificazione in semifinaleIl tuffo al cuore, per i tantissimi biancazzurri rimasti ad Agrigento, è arrivato al 35' del primo tempo. Leggi anche: Coppa Italia: l'Akragas con cuore e tecnica domina l'Orlandina e vola in semifinale