La Aixam Easy Chic è una minicar elettrica con un’autonomia di 113 km, adatta a guidatori dai 14 anni in su. Il veicolo presenta un abitacolo con funzioni intelligenti e costi di gestione contenuti. Tuttavia, la sospensione mostra alcune criticità quando si incontrano buche o strade sconnesse. La vettura è progettata per spostamenti urbani, offrendo un’opzione a basso impatto economico per i giovani conducenti.

Per i brevi spostamenti quotidiani un quadriciclo leggero può rappresentare una valida alternativa ad uno scooter. Rispetto a quest'ultimo, infatti, permette una maggiore protezione dagli agenti atmosferici, senza però comportare gli oneri di gestione di un'automobile. E con la nuova ondata di motorizzazioni elettriche arrivata sul mercato, anche i costi di manutenzione sono stati ulteriormente abbattuti, con l'esenzione dalla tassa di circolazione per i primi cinque anni dall'acquisto e la maggiore semplicità tecnica rispetto ad una convenzionale microcar diesel. Ma cosa comporta affidarsi ad un quadriciclo elettrico per i propri spostamenti quotidiani? Per scoprirlo, abbiamo messo alla prova la nuova Aixam Easy Chic elettrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aixam Easy Chic: la prova della minicar elettrica da 113 km di autonomia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NASCE LO STORE MINICAR AVERSA AIXAM

Notizie e thread social correlati

Aixam rilancia sull’entry level: con Easy la minicar punta su prezzo, comfort e formule flessibiliNel settore delle microcar urbane, l’azienda presenta la nuova gamma AIXAM Easy, che sostituisce il modello Minauto.

Cupra Tavascan: la prova del Suv elettrico da 553 km di autonomiaUn nuovo SUV elettrico sta attirando l’attenzione nel settore automobilistico: si tratta di un modello coupé con un motore da 286 cavalli e...

Si parla di: Aixam Easy: la nuova entry level che sostituisce Minauto.

Aixam Easy, arriva la nuova microcar per la città tra elettrico e dieselDebutta Aixam Easy, la nuova proposta per semplificare la mobilità cittadina di Aixam Mega Italia. La rinnovata microcar va a sostituire la precedente gamma Minauto e si caratterizza per un nuovo ... motorbox.com

Aixam Easy: la nuova entry level che sostituisce MinautoAixam Mega rinnova la propria offerta d’ingresso con il lancio della nuova gamma Easy, destinata a sostituire la precedente denominazione Minauto. L’obiettivo è chiaro: rendere la mobilità urbana ... msn.com