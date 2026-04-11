Cupra Tavascan | la prova del Suv elettrico da 553 km di autonomia

Un nuovo SUV elettrico sta attirando l’attenzione nel settore automobilistico: si tratta di un modello coupé con un motore da 286 cavalli e un’autonomia dichiarata di 553 chilometri. Il veicolo presenta un design curato e si posiziona come un’opzione interessante per chi cerca efficienza e stile. La prova su strada ha messo in evidenza le caratteristiche tecniche e il comportamento su diversi tipi di strada.

C'è una ricetta interessante dietro la Cupra Tavascan. Un Suv con uno stile ricercato, tanto negli esterni quanto in abitacolo, con proporzioni rastremate e richiami alla natura sportiva del marchio, ma che promette anche una buona fruibilità di utilizzo. I consumi dichiarati dal costruttore, infatti, sono pari a 16,3 kWh100 km, dato interessante per una vettura di tali proporzioni, che si traduce in un'autonomia massima di 553 chilometri. Numeri che consentirebbero alla Cupra Tavascan di comportarsi da "vero Suv", ossia risultare compatibile non solo con le esigenze della vita quotidiana, ma anche con avventure fuori porta nel weekend. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cupra Tavascan: la prova del Suv elettrico da 553 km di autonomia Commissione Ue, via i dazi sul Suv elettrico Cupra TavascanIl 30 ottobre 2024 entravano ufficialmente in vigore i dazi sulle vetture elettriche prodotte in Cina e importate nei Paesi dell'Unione Europea. Leggi anche: Volvo EX60, com'è il nuovo Suv elettrico da 810 km di autonomia Skoda Enyaq vs Cupra Tavascan: Which One Should You Buy #skoda #enyaq #cupra #tavascan #electric Temi più discussi: Cupra Tavascan si rinnova: più tecnologia di bordo e una versione entry level da 190 Cv; Nuova Cupra Tavascan: l’elettrica si evolve tra tecnologia e accessibilità; Cupra Tavascan 2026, più tecnologica e accessibile; Cupra Raval: le immagini ufficiali. Cupra Tavascan 2024: la PROVA del SUV coupé elettrico [FOTO]Dopo la presentazione dello scorso anno, ora per la Cupra Tavascan è tempo di arrivare sulle strade a livello mondiale. Il primo SUV coupé elettrico del marchio spagnolo, con il nuovo linguaggio di ... motorionline.com Cupra Tavascan, la prova de Il Fatto.it – Il suv-coupé elettrico che seduce – FOTOMilano, 22 set. (Adnkronos) - La disamina delle conversazioni telematiche intercorse fra Marinoni e Tancredi fa emergere la commistione di interessi che li accomuna, nonché l'asservimento delle ... ilfattoquotidiano.it CONSUMI CUPRA TAVASCAN ENDURANCE Devo dire che, nonostante tutto (parliamo di un'auto lunga 4,60 mt, dal peso di oltre 2100 kg e con una potenza di 210 kW), il costo a km è equivalente a quello di una Suzuki Swift a GPL con prezzi del GPL e ben - facebook.com facebook