Nel settore delle microcar urbane, l’azienda presenta la nuova gamma AIXAM Easy, che sostituisce il modello Minauto. La vettura si rivolge ai clienti alla ricerca di un veicolo compatto, con attenzione a prezzo e comfort. L’offerta include anche formule di acquisto flessibili, in un momento in cui il mercato della mobilità urbana si concentra su veicoli semplici e accessibili.

Nel mercato della micromobilità urbana, dove il prezzo d’ingresso e la semplicità d’uso restano due leve decisive, Aixam Mega prova a rafforzare la propria presenza con il debutto di AIXAM Easy, la nuova gamma che prende il posto di Minauto e rilancia l’offerta entry level del marchio. L’operazione ha una valenza che va oltre il semplice restyling: il costruttore punta infatti a rendere più appetibile la fascia d’accesso, intervenendo su design, dotazioni e formule commerciali, con l’obiettivo di intercettare un pubblico ampio, dai giovanissimi agli utenti che cercano una soluzione compatta per la città. Un ingresso di gamma che cambia pelle. Con Easy, Aixam riscrive il posizionamento del proprio prodotto più accessibile, cercando di alzare il livello percepito senza allontanarsi da una logica di prezzo competitivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aixam rilancia sull’entry level: con Easy la minicar punta su prezzo, comfort e formule flessibili

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