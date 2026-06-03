Il governo ha sospeso i pagamenti degli aiuti destinati ai pescatori, che si trovano così costretti a rimanere in porto. Secondo i rappresentanti del settore, non sono stati ancora erogati i contributi previsti per il fermo pesca 2024 e 2025. La mancanza di fondi sta impedendo alle imbarcazioni di operare normalmente e rende difficile sostenere le attività di pesca. Nessun pagamento è stato ancora ricevuto dai pescatori per questi aiuti.

"Andare avanti così è praticamente impossibile: Roma non ci ha erogato nemmeno i contributi per il fermo pesca 2024 e 2025". Mauro Zangoli, presidente dei pescatori riminesi, parte da qui: dai soldi promessi e mai arrivati. A Rimini 25 pescherecci resteranno fermi in porto fino a domenica. Lunedì si deciderà se tornare in mare o proseguire il blocco. La protesta nasce da due partite aperte con il governo: contributi per il fermo pesca e credito d’imposta sul carburante. Il primo capitolo riguarda i fermi del 2024 e del 2025. "Per ogni barca ballano dai 3mila ai 12mila euro – spiega Zangoli –. A questi si aggiunge il credito d’imposta per il gasolio, relativo a marzo, aprile e maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aiuti del governo congelati. I pescatori restano in porto

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