Porto di Rimini finanziati oltre 693 mila euro per la nuova macchina del ghiaccio a servizio dei pescatori
La Regione Emilia-Romagna ha approvato il finanziamento di oltre 693 mila euro destinato al Comune di Rimini per il porto della pesca. Il contributo riguarda l'acquisto di una nuova macchina per la produzione di ghiaccio, collocata nel porto stesso. La decisione è stata comunicata nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai pescatori locali.
La Regione Emilia-Romagna ha ufficialmente ammesso al finanziamento il progetto del Comune di Rimini per l'installazione di una nuova macchina di produzione del ghiaccio nel Porto della Pesca, nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027. Il contributo assegnato ammonta a 693.290 euro e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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L'impianto sarà collocato all'ingresso del Porto della Pesca, in via Destra del Porto, cuore delle attività legate alla marineria riminese #Rimini #Attualita x.com
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