Nel 1935, un grave incidente in mare ha segnato profondamente la comunità dei pescatori di Porto San Giorgio, lasciando ricordi di dolore e di perdita. Questa tragedia ha portato a riflettere sulle condizioni di sicurezza durante le attività di pesca e ha stimolato un cambiamento nelle pratiche adottate. Le generazioni successive hanno ricevuto dai pescatori esperienze e valori legati alla tenacia, alla solidarietà e alla responsabilità, tramandati nel tempo.

? Cosa scoprirai Come si è trasformata la sicurezza in mare dopo quella tragedia?. Quali valori fondamentali hanno trasmesso i pescatori alle nuove generazioni?. Perché il sindaco ha collegato il lutto alla tutela del lavoro?. Cosa insegna oggi quel disastro meteorologico alla comunità locale?.? In Breve Cerimonia in piazza del Marinaio e lungo il lungomare Sud di Porto San Giorgio.. Sindaco Valerio Vesprini sottolinea il legame tra memoria e sicurezza professionale marittima.. Commemorazione rivolta ai familiari dei pescatori scomparsi durante il fortunale del 1935.. Riflessioni del sindaco sulla tutela del lavoro e sui rischi del settore marittimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio: memoria e dolore per i pescatori del 1935

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