Z-51E | il nuovo killer russo a 45 km che punta ai mercati emergenti

Una nuova tecnologia militare russa è stata annunciata: si tratta del sistema d’attacco Z-51E, un drone kamikaze progettato per operare a circa 45 chilometri di distanza. Il dispositivo è stato sviluppato con l’obiettivo di essere utilizzato in mercati emergenti, offrendo capacità di precisione e attacco in aree con infrastrutture difensive ridotte. La presentazione di questa piattaforma segna un passo nella strategia di espansione militare verso i paesi in via di sviluppo.

La strategia di espansione militare russa si sposta verso i mercati emergenti con la presentazione del nuovo sistema d’attacco Z-51E, un drone kamikaze progettato per offrire capacità di precisione a nazioni con infrastrutture difensive limitate. L’annuncio è avvenuto nell’aprile 2026 durante la fiera DSA in Malesia, segnando un passaggio chiave nell’uso della tecnologia unmanned come strumento di influenza geopolitica. L’architettura tecnica del sistema Lancet-E e le dinamiche di ingaggio. Il cuore operativo dello Z-51E risiede nella sua integrazione con il sistema Lancet-E, una configurazione che combina sorveglianza e attacco attraverso un ciclo chiuso di operazioni ISR-strike.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Z-51E: il nuovo killer russo a 45 km che punta ai mercati emergenti Notizie correlate Droni kamikaze russi, nuova mossa: lo Z-51E punta ai mercati esteriLa centralità dei sistemi unmanned nei conflitti contemporanei ha reso il settore dei droni d’attacco uno spazio in cui tecnologia militare e... Macfrut 2026: export a 7 miliardi, nuovi mercati emergentiRimini accoglie la 43esima edizione di Macfrut, trasformando l’evento in una piattaforma strategica dove mango e avocado diventano i simboli di un...