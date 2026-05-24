A Firenze oltre 12mila Airbnb e affitti fino a 1.920 euro la città sempre più inaccessibile

A Firenze ci sono oltre 12.000 immobili registrati come Airbnb e affitti fino a 1.920 euro. La disponibilità di alloggi tradizionali si riduce, rendendo difficile trovare una casa per studenti, lavoratori, giovani coppie e famiglie. La situazione contribuisce a un aumento delle difficoltà per chi cerca di rimanere in città. La crescente presenza di affitti brevi e prezzi elevati accentua le criticità nel mercato immobiliare locale.

A Firenze la casa è diventata una delle emergenze più profonde. Non solo per chi cerca un appartamento in affitto, ma anche per studenti universitari, lavoratori, giovani coppie e famiglie che faticano sempre più a restare in città. È la fotografia emersa dal convegno “Casa Firenze: da città. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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