San Nicola la Strada sorpreso a rubare in un negozio | aggredisce dipendente e tenta la fuga

Nel pomeriggio di ieri, un uomo è stato arrestato a San Nicola la Strada dopo essere stato sorpreso a rubare in un negozio. Aveva tentato di allontanarsi con diversi articoli, ma è stato fermato da un dipendente che ha cercato di impedirlo. Durante l'intervento, l’uomo ha aggredito la persona che cercava di bloccarlo e ha tentato di fuggire, ma è stato comunque fermato dalle forze dell’ordine.

Si allontana dal negozio con diversi prodotti ma viene sorpreso e arrestato. Nel pomeriggio di ieri 7 aprile, a San Nicola la Strada, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di Caserta, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di rapina impropria. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale mentre si allontanava dopo aver sottratto merce di vario genere, non riconducibile ai beni di prima necessità. Scoperto da un dipendente, lo ha minacciato e aggredito fisicamente nel tentativo di garantirsi la fuga. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Nicola la Strada, sorpreso a rubare in un negozio: aggredisce dipendente e tenta la fuga Tenta di rubare in un negozio cinese, poi aggredisce un dipendente: scatta l'arrestoE' stato arrestato l'uomo che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha tentato una rapina all'interno di un negozio in via Verdi a Montecorvino Pugliano. Beccata a rubare in un negozio nel quartiere Modena tenta la fuga e aggredisce i carabinieri: arrestataNel quartiere Modena, una donna è stata arrestata dai carabinieri della locale stazione dopo essere stata sorpresa mentre cercava di allontanarsi da... Temi più discussi: Sfida a due per il Comune: assessore uscente candidata sindaco del Pd; Stadio San Nicola, Leccese: Canone passo storico. Su Euro 2032 strada in salita; Europei, 100 milioni di euro per adeguare il San Nicola a Bari; San Nicola la Strada, prostituzione in centro massaggi: scatta sequestro. San Nicola La Strada, furto degenerato in violenza: arrestato 35enneNel pomeriggio di ieri 7 aprile, a San Nicola la Strada (CE), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di Caserta, ... napolivillage.com San Nicola la Strada, furto degenera in violenza, arrestato 35enne per rapina impropriaNICOLA LA STRADA (Caserta) – Nel pomeriggio di ieri 7 aprile, a San Nicola la Strada (CE), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di Caserta, già noto alle ... ecodicaserta.it A Bari spunta un nuovo murale con un San Nicola «palestinese»: un’opera di street art destinata a far discutere quella comparsa a Bari nell’ambito delle iniziative legate alla Spring Mission 2026, tra arte urbana e impegno civile per la pace. Dietro una delle i - facebook.com facebook Ecco il San Nicola «palestinese»: a Bari il murale che unisce street art e messaggio per Gaza - News x.com