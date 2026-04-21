San' Alessio siculo detenuto ai domiciliari non si ferma all’alt | inseguimento e arresto dopo la fuga
Nel pomeriggio di ieri, a Sant’Alessio Siculo, un uomo sottoposto ai domiciliari è stato coinvolto in un inseguimento dopo aver ignorato un ordine di fermo. L’uomo è fuggito a bordo di un veicolo e ha tentato di eludere i carabinieri, che lo hanno inseguito fino a bloccarlo e arrestarlo. La fuga è durata pochi minuti prima dell’arresto.
Nel pomeriggio di ieri a Sant’Alessio Siculo si è conclusa con un arresto una fuga durata pochi minuti ma sufficiente a far scattare un inseguimento da parte dei Carabinieri. Un 41enne, sottoposto alla detenzione domiciliare e in quel momento in permesso per svolgere attività lavorativa, non si è.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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