San' Alessio siculo detenuto ai domiciliari non si ferma all’alt | inseguimento e arresto dopo la fuga

Nel pomeriggio di ieri, a Sant’Alessio Siculo, un uomo sottoposto ai domiciliari è stato coinvolto in un inseguimento dopo aver ignorato un ordine di fermo. L’uomo è fuggito a bordo di un veicolo e ha tentato di eludere i carabinieri, che lo hanno inseguito fino a bloccarlo e arrestarlo. La fuga è durata pochi minuti prima dell’arresto.