Agroecologia al centro | open day al Centro Avanzi di Pisa dedicato all’agricoltura sostenibile

Notizia in breve

Un open day al Centro Avanzi di Pisa ha illustrato le pratiche agroecologiche e le sperimentazioni in corso nell’ambito dell’agricoltura sostenibile. L’evento ha offerto l’opportunità di conoscere da vicino le tecniche adottate e i progetti di ricerca attivi sul campo. La giornata ha coinvolto visitatori interessati a scoprire metodi di coltivazione più rispettosi dell’ambiente e sostenibili nel lungo termine.