Agroecologia al centro | open day al Centro Avanzi di Pisa dedicato all’agricoltura sostenibile
Un open day al Centro Avanzi di Pisa ha illustrato le pratiche agroecologiche e le sperimentazioni in corso nell’ambito dell’agricoltura sostenibile. L’evento ha offerto l’opportunità di conoscere da vicino le tecniche adottate e i progetti di ricerca attivi sul campo. La giornata ha coinvolto visitatori interessati a scoprire metodi di coltivazione più rispettosi dell’ambiente e sostenibili nel lungo termine.
Una giornata per conoscere da vicino le pratiche agroecologiche e le sperimentazioni in campo dedicate all’agricoltura sostenibile. Il gruppo diAgroecologia dell’Istituto di Scienze delle Piante della Scuola Superiore Sant’Anna, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali e il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
PECUÁRIA SUSTENTÁVEL AJUDA ECOLOGICAMENTE O BOLSO DO PRODUTOR RURAL
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