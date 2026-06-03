Agroecologia al centro | open day al Centro Avanzi di Pisa dedicato all’agricoltura sostenibile

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un open day al Centro Avanzi di Pisa ha illustrato le pratiche agroecologiche e le sperimentazioni in corso nell’ambito dell’agricoltura sostenibile. L’evento ha offerto l’opportunità di conoscere da vicino le tecniche adottate e i progetti di ricerca attivi sul campo. La giornata ha coinvolto visitatori interessati a scoprire metodi di coltivazione più rispettosi dell’ambiente e sostenibili nel lungo termine.

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Una giornata per conoscere da vicino le pratiche agroecologiche e le sperimentazioni in campo dedicate all’agricoltura sostenibile. Il gruppo diAgroecologia dell’Istituto di Scienze delle Piante della Scuola Superiore Sant’Anna, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali e il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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