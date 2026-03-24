Agricoltura cibo sano e prevenzione al centro del confronto dedicato a Dino Amadori

Venerdì scorso si è tenuto a San Martino in Villafranca un incontro organizzato da Coldiretti Forlì-Cesena, Pro Loco San Martèn e l’associazione dedicata a Dino Amadori. La discussione si è concentrata sulle produzioni agricole rivolte a promuovere un’alimentazione sana e consapevole. L’evento si è svolto nella sala parrocchiale “Stefano Garavini” e ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti del settore agricolo locale.

Gabriele Zelli ha ricordato le prime campagne di sensibilizzazione avviate nel 1974 sui temi della prevenzione oncologica nelle aree rurali come Branzolino e le frazioni forlivesi vicine Si è svolto venerdì scorso, nella sala parrocchiale “Stefano Garavini” a San Martino in Villafranca, l’incontro promosso da Coldiretti Forlì-Cesena insieme alla Pro Loco San Martèn e all’associazione Dino Amadori, dedicato al tema delle produzioni agricole per un’alimentazione sana e consapevole. La serata si è aperta con un momento conviviale a cura dell’Azienda Agricola Podere Bianchi, seguito dal confronto pubblico con istituzioni, tecnici e rappresentanti del territorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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