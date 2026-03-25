Riparte a Morciano di Leuca Social Gardening dedicato all’agricoltura sostenibile

A Morciano di Leuca è iniziato il secondo modulo di “Social Gardening”, un percorso di formazione professionale dedicato all’agricoltura sostenibile. L’obiettivo è offrire nuove opportunità di formazione e sviluppo nel settore agricolo locale. Il progetto si rivolge a persone interessate ad acquisire competenze pratiche e teoriche in ambito agricolo, con un focus specifico sulla sostenibilità e la gestione delle risorse.

Il progetto forma quindici residenti in condizioni economicamente svantaggiate e dieci partecipanti esterni selezionati tramite call pubblica MORCIANO DI LEUCA - Nuove opportunità per restare, formarsi e costruire futuro nei territori. A Morciano di Leuca prende il via il secondo modulo di “Social Gardening”, il percorso di formazione professionale che costruisce competenze legate all’agricoltura sostenibile, alla gestione del territorio e alle filiere locali. Dopo una prima fase dedicata alla rigenerazione del verde, il progetto prosegue con il modulo sull’agricoltura sostenibile, in partenza il prossimo 30 marzo, tra lezioni teoriche e attività pratiche sul campo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Riparte a Morciano di Leuca “Social Gardening” dedicato all’agricoltura sostenibile Articoli correlati L'agricoltura sostenibile è sempre sicura e sostenibile? Risponde UnipiPisa, 9 marzo 2026 - I funghi del genere Trichoderma sono tra i principi attivi di natura biologica più diffusi in agricoltura sostenibile per... Lezioni in serra idroponica. “Tecniche strategiche di agricoltura sostenibile”Sarzana (La Spezia), 9 gennaio 2026 – Una serra idroponica per accrescere le competenze degli studenti dell’istituto agrario Parentucelli Arzelà. Una selezione di notizie su Riparte a Morciano di Leuca Social... Discussioni sull' argomento MORCIANO DI LEUCA: Riparte Social Gardening: al via il secondo modulo sull’agricoltura sostenibile; Go! Generazione In Orbita La Presentazione A Studium; Abitare il corpo: a Lecce un incontro pubblico sul movimento consapevole e il benessere della persona; Dipendenze, studenti e istituzioni insieme per dire no. Riparte a Morciano di Leuca Social Gardening dedicato all’agricoltura sostenibileIl progetto forma quindici residenti in condizioni economicamente svantaggiate e dieci partecipanti esterni selezionati tramite call pubblica ... lecceprima.it Complimenti ai ragazzi della 3ª C di Morciano di Leuca per lo straordinario percorso sportivo che stanno portando avanti con impegno, passione e spirito di squadra! Dopo aver vinto tutte le partite disputate con i comuni limitrofi, i nostri studenti hanno conqu - facebook.com facebook