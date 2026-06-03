Il presidente della regione ha annunciato la chiusura del mandato, con 135 milioni di euro destinati a opere pubbliche. Di questi, 53 milioni serviranno per la rigenerazione urbana. Inoltre, sono previsti fondi PNRR per l'apertura di nuovi asili nido. I dettagli su come verranno spesi i fondi e i progetti specifici non sono ancora stati comunicati.

Come verranno utilizzati i 53 milioni per la rigenerazione urbana?. Quali nuovi asili nido apriranno grazie ai fondi PNRR?. Come cambierà l'orario di lavoro del personale comunale dal 2026?. Dove verranno installate le nuove isole ecologiche intelligenti?.? In Breve Recupero di 3,7 milioni di euro tramite lotta all'evasione tributaria locale.. Sanatoria edilizia e controlli abusivismo generano oltre 4,6 milioni di euro.. Orario dipendenti aumentato da 25 a 34 ore, con target 36 ore nel 2026.. Investimento di 3,3 milioni di euro per il nuovo polo Villa del Sole.. Il bilancio di fine mandato di Micciché: 135 milioni tra opere pubbliche e conti in equilibrio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, Micciché chiude il mandato: 135 milioni per le opere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il risanamento dei conti e 135 milioni per le opere pubbliche: il bilancio di fine mandato di Franco MiccichéIl bilancio di fine mandato di Franco Micciché include un risanamento dei conti pubblici e 135 milioni di euro destinati alle opere pubbliche.

Baglioni a Palazzo dei Normanni, Miccichè: "Agrigento lo omaggia"Questo pomeriggio si è svolto a Palermo, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, un evento dedicato alle eccellenze del patrimonio...

Argomenti più discussi: Risultati elezioni comunali ad Agrigento, Sodano e Alonge al ballottaggio; Il risanamento dei conti e 135 milioni per le opere pubbliche: il bilancio di fine mandato di Franco Micciché; Amministrative 2026, ecco i voti di lista ad Agrigento: Fratelli d’Italia è il primo partito; Il neo eletto Consiglio comunale di Agrigento: tutti i 24 seggi.

Se a livello nazionale la Meloni può giocare sui numeri,in Sicilia il verdetto è chiaro:la destra HA PERSO. E al 2°turno perderà Agrigento. Il vento sta cambiando Obiettivo: la Regione #27maggio @AdriMCMLXI @ErmannoKilgore @Frances99687883 @JakiGi x.com

Agrigento, il centrodestra non ha un candidato sindaco unitario: pesano disaccordi tra alleati e inchieste giudiziarieAlle prossime elezioni amministrative votate Fratelli d’Italia. Un manifesto campeggia all’entrata della città di Agrigento, la città di Pirandello che ha fatto suo l’aggettivo pirandelliano. La ... ilfattoquotidiano.it