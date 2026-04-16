Baglioni a Palazzo dei Normanni Miccichè | Agrigento lo omaggia

Questo pomeriggio si è svolto a Palermo, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, un evento dedicato alle eccellenze del patrimonio storico della Sicilia. Tra i partecipanti, c’era anche il cantautore Claudio Baglioni, protagonista della manifestazione intitolata

Claudio Baglioni è stato protagonista questo pomeriggio a Palazzo dei Normanni di Palermo, nella Sala Piersanti Mattarella, dell'evento "Il Grand Tour abbraccia le bellezze del patrimonio storico di Sicilia". Il cantautore ha dialogato con gli studenti di arte e musica davanti a un pubblico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Claudio Baglioni racconta il suo “GrandTour” alla Federico II. L'Artista ha incontrato studentesse e studenti in un dialogo aperto e intenso sul rapporto tra musica, bellezza e patrimonio culturale. @ClaudioBaglioni #cultura #arte #unina x.com