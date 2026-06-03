agrigento dove i templi parlano e la storia cammina

A Agrigento, i templi antichi e le chiese medievali costituiscono l’identità della città. La città, eletta Capitale Italiana della Cultura 2025, si presenta come un luogo dove la storia si manifesta attraverso il patrimonio architettonico. I resti dell’antica Akragas si affiancano alle strutture cristiane e medievali, creando un percorso tra passato e presente. La presenza di questi monumenti è visibile nel centro e nei quartieri storici, evidenziando un patrimonio che attraversa secoli.

Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, ha costruito la sua immagine su ciò che più di ogni altra cosa definisce la città: i templi e le chiese, il doppio asse identitario che unisce l’eredità dorica dell’antica Akragas alla stratificazione cristiana e medievale. E in questo mosaico culturale, la città moderna trova il suo baricentro urbano in Via Atenea, la spina dorsale della vita quotidiana. La Valle dei Templi rimane il fulcro assoluto. Il Tempio della Concordia, tra i meglio conservati del mondo greco, è stato il simbolo dell’anno culturale: un colosso dorico che ha ospitato percorsi notturni, installazioni luminose e rassegne internazionali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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