Genova è la città italiana dove si cammina di più

Secondo uno studio recente, Genova si conferma come la città italiana dove si cammina di più, considerando la frequenza e la costanza degli spostamenti a piedi. Al secondo e terzo posto si trovano rispettivamente Torino e Bari, con livelli elevati di mobilità pedonale. Milano e Roma, invece, mostrano un impatto collettivo importante, con un risparmio di energia superiore ai sette milioni di euro.

Genova, Torino e Bari guidano la classifica della mobilità pedonale in Italia per costanza individuale, mentre l'impatto collettivo di Milano e Roma genera un risparmio di oltre 7.900 tonnellate di CO2. È quanto emerge dall'analisi dei flussi del 2025 realizzata da Macadam (app che premia l'attività fisica, trasformando i passi in euro), che, forte di una community di oltre 1,1 milioni di utenti sul territorio nazionale, ha mappato la propensione alla mobilità pedonale nei principali capoluoghi del Paese. Al vertice di questa geografia del cammino si posiziona Genova: con una media di 12.031 passi giornalieri per utente, il capoluogo ligure dimostra come un tessuto urbano complesso e caratterizzato da forti pendenze possa paradossalmente stimolare il movimento individuale più intenso del Paese. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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