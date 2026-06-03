Agorà Lazio Stefano Andreotti | a far male è la mancanza di una visione del futuro

Stefano Andreotti ha commentato che la mancanza di una visione del futuro è ciò che provoca dolore. In una lettera aperta, ha ricordato di conoscere da molti anni Luigi Bisignani, con il quale si era confrontato durante una presentazione di un libro, momento in cui Bisignani aveva condiviso il suo stato d'animo.

Caro Direttore. Conosco Luigi Bisignani da tantissimi anni, e qualche tempo fa, in occasione della presentazione di un libro, mi aveva confidato il suo stato d'animo. Mi raccontava di una famiglia interamente laziale, di figli e nipoti allarmati per la situazione del club, e mi aveva preannunciato l'intenzione di scrivere qualcosa di personale. Quando poi quella lettera è uscita sul Tempo, l'ho letta con grande attenzione. E mi sento di sottoscriverla al cento per cento. Quello che ha scritto Luigi è esattamente quello che penso io, ed è quello che pensano tantissimi tifosi della Lazio. Mi dispiace, semmai, che la discussione si sia concentrata quasi esclusivamente su un dettaglio, ovvero la possibile cessione del club. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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