la scienza sia di tutti una visione condivisa per il muse del futuro

Una visione condivisa per il futuro del museo si concentra sull'accessibilità e sulla partecipazione di tutti. Il MUSE ha annunciato l'intenzione di adottare strategie che coinvolgano il pubblico in modo più attivo, puntando a rendere le esposizioni più inclusive e innovative. Sono previsti investimenti in nuove tecnologie e in programmi educativi rivolti a diverse fasce di età. La pianificazione si basa su incontri tra i responsabili e le istituzioni locali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del museo come spazio aperto e partecipato.

Una visione chiara e condivisa per un museo che navighi nelle sfide della contemporaneità. Il MUSE – Museo delle Scienze di Trento ha illustrato con questi obiettivi il proprio primo piano strategico, documento programmatico che definisce in modo strutturato e trasparente identità, ruolo, priorità e obiettivi per il prossimo triennio. Il piano si articola in 5 pilastri strategici, 10 direttrici di sviluppo e 35 obiettivi operativi. Un lavoro esito di un processo che ha integrato lettura del contesto, analisi documentale e sul campo, co-costruzione e ascolto esterno. In un contesto segnato da profonde trasformazioni ambientali, sociali e tecnologiche, il Piano Strategico MUSE è pensato come strumento di indirizzo vivo, orientato verso una maggiore riconoscibilità e responsabilità pubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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