A Kyiv c’è una crisi in Parlamento Riguarda il paese che cambia e il Fmi

A Kyiv, il Parlamento si trova al centro di una crisi politica. Le elezioni parlamentari si sono svolte nel 2019, poco dopo l’insediamento di Volodymyr Zelensky come presidente dell’Ucraina. La situazione politica nel paese è complessa e coinvolge anche le trattative con il Fondo Monetario Internazionale, che richiedono riforme e accordi specifici. La crisi parlamentare sta influenzando il percorso di riforme e di stabilità politica.

Stavolta il pretesto di Orbán per sabotare il sostegno all'Ucraina è l'oleodotto Druzhba. I piani B dei leader Ue Kyiv. Nel 2019, poco dopo l’elezione di Volodymyr Zelensky a presidente dell’Ucraina, si tennero le elezioni parlamentari. Il partito presidenziale, Servitore del Popolo, vinse in modo schiacciante e riuscì a formare una maggioranza assoluta nella Verkhovna Rada, il Parlamento senza il bisogno di formare una coalizione con altri partiti: un evento senza precedenti nella storia ucraina. Questa cosiddetta “maggioranza assoluta” contava allora 254 deputati, sufficienti per approvare le leggi in autonomia (il minimo richiesto è di 226 voti). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Kyiv c’è una crisi in Parlamento. Riguarda il paese che cambia e il Fmi Articoli correlati Quello che accade in Iran riguarda anche Kyiv. Il messaggio di Zelensky e la notte sotto le bombeQuello che sta accadendo a Teheran non è estraneo al presidente ucraino: l'Iran è stato il primo paese a schierarsi al fianco di Putin nella guerra... Mosca senza greggio boccheggia, ma Kyiv cresce. La sentenza del FmiNonostante l’assenza di energia elettrica, le città devastate e il freddo pungente, quest’anno l’economia del Paese invaso dalla Russia quattro anni... Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Kyiv c'è una crisi in Parlamento... Discussioni sull' argomento A Kyiv c’è una crisi in Parlamento. Riguarda il paese che cambia e il Fmi; Iran: Ora il territorio dell'Ucraina è un nostro obiettivo legittimo; La Ue minimizza la crisi in Iran e non riesce a sbloccare il prestito a Kiev per il veto di Orbán che fa infuriare tutti ma che Meloni comprende; Pace senza Europa? Perché Mosca vuole trattare su Kiev tagliando fuori il continente. Firenze ha consegnato le Chiavi della città al sindaco di Kyiv, Vitaliy Klychko facebook Kyiv mette a disposizione i suoi dati militari per allenare l'algoritmo. Il governo ucraina apre ai partner internazionali l’accesso ai dataset di combattimento per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Di Filippo Lubrano x.com