Agnone in piazza | no al ridimensionamento dell’ospedale Caracciolo

Notizia in breve

Agnone ha manifestato contro il possibile ridimensionamento dell’ospedale Caracciolo, che potrebbe essere riconvertito in una struttura con meno servizi. Il sindaco ha citato l’articolo 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute. La protesta ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che temono una riduzione delle prestazioni sanitarie nell’Alto Molise. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.