Agnone in piazza | no al ridimensionamento dell’ospedale Caracciolo
Agnone ha manifestato contro il possibile ridimensionamento dell’ospedale Caracciolo, che potrebbe essere riconvertito in una struttura con meno servizi. Il sindaco ha citato l’articolo 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute. La protesta ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che temono una riduzione delle prestazioni sanitarie nell’Alto Molise. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.
Cosa rischia l'Alto Molise se l'ospedale Caracciolo venisse riconvertito?. Perché il sindaco Saia cita l'articolo 32 della Costituzione?. Come influisce la logica dei bilanci sulla salute dei cittadini?. Chi deciderà il destino definitivo del presidio sanitario di Agnone?.? In Breve Manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale di Agnone durante l'80° anniversario della nascita della Repubblica.. Il sindaco Daniele Saia contesta l'applicazione di criteri contabili basati sull'articolo 32 della Costituzione.. La protesta mira a proteggere i servizi sanitari essenziali per i residenti dell'Alto Molise.. Il corteo si è diretto verso il presidio ospedaliero Caracciolo dopo la cerimonia in piazza Unità d'Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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