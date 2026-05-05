Serve chiarezza sull’ospedale Umbria Civica scuote la Regione dopo le voci sul ridimensionamento

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione politica ha chiesto alla Regione di chiarire la situazione dell’ospedale di Spoleto, sottolineando l’importanza di confermare il Dea di I livello e di riaprire immediatamente il punto nascita. La richiesta arriva dopo alcune voci di ridimensionamento che hanno generato preoccupazione tra i cittadini e le associazioni locali. La Regione non ha ancora fornito risposte ufficiali su eventuali cambiamenti o interventi in corso.

"La Giunta regionale faccia chiarezza sull’ ospedale di Spoleto. Serve confermare il Dea di I livello e riaprire subito il punto nascita ". È l’appello del consigliere regionale Nilo Arcudi (Tesei Presidente-Uc) che annuncia la presentazione di un’interrogazione a per fare luce sul futuro dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto. Se fino a due anni fa a chiedere la riapertura del punto nascita era il centrosinistra, ora è il centrodestra, nonostante a sospendere il servizio sia stata proprio la presidente Tesei quando ha trasformato l’ospedale di Spoleto in Covid Hospital. "L’atto – spiega Arcudi - nasce dalla necessità di ottenere garanzie concrete a fronte delle recenti incertezze e delle dichiarazioni che ipotizzano un ridimensionamento del nosocomio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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