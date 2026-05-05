Serve chiarezza sull’ospedale Umbria Civica scuote la Regione dopo le voci sul ridimensionamento

L’associazione politica ha chiesto alla Regione di chiarire la situazione dell’ospedale di Spoleto, sottolineando l’importanza di confermare il Dea di I livello e di riaprire immediatamente il punto nascita. La richiesta arriva dopo alcune voci di ridimensionamento che hanno generato preoccupazione tra i cittadini e le associazioni locali. La Regione non ha ancora fornito risposte ufficiali su eventuali cambiamenti o interventi in corso.

"La Giunta regionale faccia chiarezza sull’ ospedale di Spoleto. Serve confermare il Dea di I livello e riaprire subito il punto nascita ". È l’appello del consigliere regionale Nilo Arcudi (Tesei Presidente-Uc) che annuncia la presentazione di un’interrogazione a per fare luce sul futuro dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto. Se fino a due anni fa a chiedere la riapertura del punto nascita era il centrosinistra, ora è il centrodestra, nonostante a sospendere il servizio sia stata proprio la presidente Tesei quando ha trasformato l’ospedale di Spoleto in Covid Hospital. "L’atto – spiega Arcudi - nasce dalla necessità di ottenere garanzie concrete a fronte delle recenti incertezze e delle dichiarazioni che ipotizzano un ridimensionamento del nosocomio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Serve chiarezza sull’ospedale". Umbria Civica scuote la Regione dopo le voci sul ridimensionamento Notizie correlate Muraglia chiama Regione e Comune: "Chiarezza sul nuovo ospedale"Un’assemblea pubblica dedicata al nuovo ospedale, in cui dovranno essere presenti i rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto (sia Regione che... Ospedale di Comunità a Montella, Azione Popolare: “Serve chiarezza su proprietà e sicurezza”MONTELLA – L’Ospedale di Comunità previsto a Montella resta fermo al punto di partenza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Serve chiarezza sull’ospedale. Umbria Civica scuote la Regione dopo le voci sul ridimensionamento; Ospedale da difendere e potenziare. Il caso sui tavoli della Regione. Serve chiarezza sull’ospedale. Umbria Civica scuote la Regione dopo le voci sul ridimensionamentoNilo Arcudi chiede anche modi e tempi della riapertura del Punto nascite già all’ordine del giorno degli esecutivi guidati prima da Donatella Tesei e poi da Stefania Proietti . lanazione.it Ospedale di Pantalla: Chiarezza sul futuroTodi: sopralluogo dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia insieme ai Comuni Capire le prospettive di mantenimento e sviluppo dell’offerta assistenziale . lanazione.it Ospedale di Pantalla: Il Cambiamento che Non C’è. La Media Valle del Tevere Merita Dignità, non un "Reparto Distaccato" ( comunicato stampa : "Per UMBRIA CIVICA PER TODI," il Consigliere Comunale Luigi Sensini "Per MARSCIANO DEMOCRATICA " il - facebook.com facebook