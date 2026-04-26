Tanta curiosità, ad Agnone Cilento, dove venerdì il cantautore napoletano Andrea Sannino ha inaugurato la "Panchina dell'Abbraccio", installazione ispirata al suo brano "Abbracciame". Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Flavio Meola e l'ideatrice del progetto Antonietta Lembo. La panchina.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Andrea Cucciniello inaugura "I Resilienti Fuoco e Materia" ad AvellinoAndrea Cucciniello, giovane pizzaiolo dietro il successo di "I Resilienti Pizza e Fritti d'Autore", raddoppia e apre un nuovo locale ad Avellino.

Andrea Roggi, inaugura oggi la prima mostra retrospettiva dell’artista castiglioneseArezzo, 12 febbraio 2026 – “Mi congratulo con l'artista Castiglionese Andrea Roggi che per celebrare i suoi 50 anni di attività artistica esporrà le...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Curiosità, Andrea Sannino inaugura la Panchina dell'Abbraccio ad Agnone; Il cantautore Andrea Sannino inaugura la panchina dedicata ad Abbracciame ad Agnone Cilento; A Montecorice Andrea Sannino inaugura la 'Panchina dell'Abbraccio'; Agnone Cilento, nasce la panchina dell’abbraccio: l’omaggio ad Andrea Sannino.

A Montecorice Andrea Sannino inaugura la 'Panchina dell'Abbraccio'È stato il cantautore napoletano Andrea Sannino a inaugurare ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice (Salerno) la Panchina dell'Abbraccio, installazione ispirata al suo brano Abbracciame. (ANSA ... ansa.it

Il cantautore Andrea Sannino inaugura la panchina dedicata ad Abbracciame ad Agnone CilentoE’ stato il cantautore napoletano Andrea Sannino ad inaugurare, ieri pomeriggio, ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice (Sa), la panchina dell’abbraccio, dedicata ... ilmattino.it

SET TV. . Cilento, torna a splendere la Panchina dell’Abbraccio: sorpresa Andrea Sannino ad Agnone Cilento Ad Agnone Cilento torna a splendere la “Panchina dell’Abbraccio”, simbolo di amore e resilienza ispirato alla canzone Abbracciame. L’opera, cr - facebook.com facebook