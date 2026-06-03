Come riesce la musica a trasformare un ricordo in storia eterna?. Quali elementi musicali rendono questo disco una forma di resistenza culturale?. Perché l'artista ha scelto di gestire personalmente ogni fase della produzione?. Cosa anticipa il cambio di ritmo nell'ultima traccia dell'album?.? In Breve L'album è composto da otto tracce caratterizzate da sonorità acustiche e arpeggiature.. L'artista utilizza il dialetto messinese nel brano Semplici puisia.. Agnello ha gestito personalmente registrazione, editing, post-produzione e mixaggio del disco.. L'ultima traccia Ci sei introduce un cambio di ritmo verso lo stile rock.. Antonio Agnello presenta Legati ad un immenso cielo, un viaggio sonoro tra memoria e legami umani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agnello: un viaggio sonoro tra memoria e legami nell’infinito cielo

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