Cipro | Memoria e Realtà viaggio per rafforzare i legami storici con la Calabria

Mercoledì 8 aprile alle 18 si svolgerà presso il Centro di Lingua e Cultura Ellenica

Mercoledì 8 aprile, alle ore 18, presso la sede del Centro di Lingua e Cultura Ellenica "Ellinomatheia" si terrà l'evento culturale dal titolo “Cipro: Memoria e Realtà”, un’iniziativa che si inserisce nel quadro del progetto di gemellaggio con l’Associazione dei Ciprioti in Italia "Nima". L’incontro mira a rafforzare i legami storici e culturali tra la Calabria e l’isola di Cipro, due terre unite da radici elleniche millenarie. Nel programma della serata anche la presentazione del saggio “L’Ultimo Muro d’Europa” firmato dal ricercatore siciliano Giovanni Vazzana. L'opera offre uno spaccato lucido e documentato sulla storia politica... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Imprenditore tra Campania e Calabria: sequestrati 16 milioni per legami con la mafia.Un imprenditore con interessi nei settori delle pulizie, immobiliare, nautica e sanitario è stato colpito da un provvedimento di sequestro beni per...

Valencia-Celta: legami storici e sfida decisiva a MestallaValencia CF ospita RC Celta de Vigo allo stadio Mestalla questa domenica alle 15:50, nella 30ª giornata della stagione LALIGA EA SPORTS 2025–26.

L’Europa indecisa si aggrappa a Cipro. Missione di difesaLo scudo di emergenza europeo attorno all'isola di Cipro si sta trasformando in un'operazione politica pronta a svelare chi, a fronte di una crisi che vede l'Iran optare per l'escalation a colpi di ... ilgiornale.it

Guerra in Iran e droni su Cipro, vi racconto la mia notte a due passi dalle basi britanniche. La testimonianza di un italianoMentre il Medio Oriente si infiamma, la guerra bussa alle porte dell’Europa. Cipro, avamposto strategico nel Mediterraneo, si è risvegliata nel caos dopo l’attacco di un drone iraniano partito dal ... affaritaliani.it