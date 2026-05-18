Contemporary Tracks a Napoli un viaggio tra memoria colore e identità nell’arte contemporanea

Domani, martedì 19 maggio 2026, alle 17:00, a Il Clubino di Napoli sarà inaugurata la mostra intitolata “Contemporary Tracks”. L’esposizione presenta opere di artisti contemporanei e si concentra su temi come memoria, colore e identità. La mostra si propone come un’occasione per approfondire i diversi linguaggi artistici attuali e stimolare un confronto sulle espressioni visive del tempo presente. L’evento è aperto al pubblico e durerà fino a una data ancora da definire.

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Domani, martedì 19 maggio 2026 alle ore 17.00, a Il Clubino di Napoli, sarà inaugurata la mostra “Contemporary Tracks”, un percorso espositivo dedicato ai linguaggi e alle visioni dell’arte contemporanea, pensato come occasione di confronto culturale e riflessione sul tempo presente. L’iniziativa si svolge nel salotto culturale presieduto da Piera Salerno ed è curata dal critico d’arte Pasquale Lettieri, impegnato da anni nella promozione dell’arte come strumento di coscienza, dialogo e identità culturale. Protagonisti dell’esposizione saranno gli artisti Maurizio Aliotta, Maurizio Bonolis, Salvatore Bossone, Giuseppe Capuano, Ciro Cioffi, Lars Howler e Francesco Lucrezi, chiamati a raccontare attraverso opere, segni e materiali una lettura personale della contemporaneità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Contemporary Tracks”, a Napoli un viaggio tra memoria, colore e identità nell’arte contemporanea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video | Hologram World Heartbreak 432 Sullo stesso argomento Gabriele Leonardi e l’arte contemporanea del mare tra colore, immaginazione e sostenibilitàCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Nel panorama dell’arte contemporanea italiana si inserisce il lavoro di Gabriele Leonardi, artista toscano... Storie da Museo. Un viaggio nell’arte e nella memoriaArezzo, 25 marzo 2026 – A partire da sabato 28 marzo 2026 tornano gli incontri di “Storie da Museo”, il ciclo di appuntamenti dedicato alle persone... Dana Marie Di Napoli - Results on X | Live Posts & Updates x.com