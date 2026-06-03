Aggressione nel centro storico della città accoltellato da un 18enne | orrore puro

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni è stato accoltellato nel centro storico della città. L'aggressione è avvenuta ieri sera, con il ferimento di una persona che è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia ha avviato immediatamente le indagini per identificare l'aggressore, che si è dileguato dopo il gesto. Sul luogo sono intervenuti gli agenti e i paramedici, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica.